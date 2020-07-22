وعي قطري.. لا وساطات

استمع

مهرة سعيد المهيري

ألم تكتفِ قطر من تخريب الأوطان؟ ألم تتعظ من كل ما تعرضت له؟ لماذا الاستمرار في التخريب؟

تتظاهر الدوحة بأن المقاطعة لا تؤثّر فيها وهي في الحقيقة استنزاف لقواها الاقتصادية وسمعتها الدولية، وحالة اكتئاب جماعي يعانيها كل قطري. الدوحة ضيعت الفرص الكثيرة سابقاً ووصلت في النهاية إلى عزلتها الحالية، وهذه الأعمال العدوانية ضد الخليج لن تمنحها فرصة جديدة، ولن تكسر المقاطعة بل سيكون تأثيرها عكسياً. دول الخليج نصحت قطر بالاهتمام بمستقبلها الاقتصادي وترك التطرّف الإسلامي والتحريض ضد الدول العربية. قطر وضعت نفسها في محنة مع العالم ومع مصر والسعودية والعرب عموماً.

كل دولة مسؤولة عن قراراتها وتصرفاتها وعليها تحمل تبعات أفعالها. مشكلة النظام القطري، وحتى بعد مرور سبع سنوات من ولاية حاكمها الجديد، أنه لم يستفد من الدروس التي مر بها، ومن الأمور التي ألمّت بشعبه، ومن التداعيات التي أصابت وضعه واقتصاده، ومن الآثار الاجتماعية التي سببتها ممارساته ضد أشقائه.. ذلك أنه يواصل في مكابرته وعناده، ويحصل على مساندة من دول تتحكم اليوم في سيادته واستقلاليته، وتتدخل في كل شؤون حياته وقراراته، وصولاً إلى مضايقة شعبه من «دخلاء» وجدوا اليوم على أرض قطر بحجة الحماية العسكرية والتعاون الأمني، وكأن قطر تريد أن تحيي أحلام الدولة العثمانية والفارسية من جديد في الخليج العربي عبر بوابة الدوحة. فشل المفاوضات الأخيرة لن يكون الأخير، إلا إذا وعت قطر حجمها الحقيقي، فطالما أن لديها هذا الطموح السياسي الذي يفوق قدرتها فستظل تبدد ثروة الشعب القطري وستعاني الأجيال القطرية القادمة الفاقة بعد أن كانوا في بحبوحة من العيش. إن دول الخليج ستبقى كما كانت قوية بإرادتها ضد أي مؤامرات والنيل منها، وستتصدى بكل حزم لها، والكشف عن أي مخططات أخرى.

Advertisements

والكل يعرف أن قطر تمول العدوان التركي في ليبيا، وتدعم سياسات التمدد العثماني في المنطقة.

المؤشرات الاستراتيجية كلها تشير إلى أن تركيا لن تكسب هذه الحرب، وإذا اندلعت يجب على قطر أن تدرك حقيقة أن المال ليس كل شيء في المواجهات العسكرية. إنه في الحقيقة لا شيء على الإطلاق.

إن هزيمة تركيا في ليبيا سوف تكون هزيمة تامة لكل مشروع قطر التخريبي في المنطقة. وسوف تتردد أصداء الهزيمة في الدوحة كما لا تتردد في تركيا نفسها. والحريصون على هذا المشروع هناك، لا بد لهم أن ينظروا إلى أي مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا على أنها مقامرة.

بعد كل الذي حصل، وبعد كل الذي جنته المنطقة من الثمار المُرّة، ألم يحن الوقت للاستدراك؟ ألم يحن الوقت لقراءة أخرى لتلك الرؤية، على الأقل لوضع حد للخراب المتواصل وتكلفته المتصاعدة؟

ولو حدث أن تحوّل الأمر إلى مواجهة عسكرية بين مرتزقة قطر (بمن فيهم أردوغان نفسه) ومصر في ليبيا، فهل تحسب الدوحة أنها من «الفرقة الناجية»؟

ألم تكتفِ قطر من تخريب الأوطان؟ أم تتعظ من كل ما تعرضت له؟ لماذا الاستمرار في التخريب؟ وهل تستطيع قطر مواجهة كل العالم العربي ابتداء بدول الخليج والتحريض ضد حكام المنطقة، إلى مصر ودعم الإخوان وإثارة الشغب والتحريض على أرض الكنانة، إلى ليبيا؟ هل قطر تعي الطريق التي تجر العرب إليه وهل تدرك بأن أغلب الليبيين يعانون التدخل القطري في بلادهم، وترك جرح غائر في قلوبهم وعلى جباههم، وإن الوطن العربي سيذكر إلى الأبد الدور القطري القذر في بلادهم. وسيبقى أمام العرب زمن طويل كي يستذكروا جريمة قطر في حق أوطانهم ودولهم، وهي جرائم تم إلباسها عباءة الدين، وتلميعها بشعارات الديمقراطية الزائفة، فازدانت في عيون السذج، واستفاد منها الخونة والعملاء. غير أن إرادة الشعوب أبت أن تمنحها فرصة العبور إلى التنفيذ الفعلي، فبعد كل العزلة والمقاطعة مع دويلة قطر، لا تزال قطر تحلم بالسيطرة والتخريب، وكلما مر يوم، كان الفشل إليها أقرب.

الحل في الوعي بخطورة المرحلة وليس البحث عن وساطات لا تتوقف ولا تعني لدول المقاطعة شيئاً. كل مرة ترسل قطر فقاعة للإيحاء بأنها تبحث عن الحل، ونحن نعرف أن لا حل في الأفق من دون صحوة قطرية على كل المستويات.

[email protected]