الـرزاز: الأردن لـن يصبـح فلسـطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء الأردني، أمس الثلاثاء، أن موقف بلاده ثابت بشأن الضم في وقت دافع فيه جاريد كوشنر عن «صفقة القرن»، زاعماً أنها لا تسمح للاحتلال بأن يفعل ما يشاء في الضفة، فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين واقتلعت جرافاتها أكثر من 200 شجرة زيتون وهدمت منزلاً قرب سلفيت، فيما اتفقت القوى الوطنية على تنسيق جهودها لتنظيم فعاليات ضد «الضم».

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن موقف الأردن ثابت تجاه إجراءات «إسرائيل» وسعيها لضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، وهو منسجم مع القرارات والشرعية الدولية، مشددا على أن الحل الوحيد الذي يفضي إلى سلام في المنطقة هو حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

واشار الرزاز، إلى أن أي حديث آخر غير حل الدولتين، لن يؤدي إلى سلام شامل، لافتا إلى ان ما يتم اتخاذه من خطوات أحادية «إسرائيلية» ستقود إلى دولة فصل عنصري بكل معنى الكلمة.

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وتابع: «نحن ضد الإجراءات الأحادية وضد الضم»، مؤكداً أن الأردن لن يسمح بنقل الفلسطينيين إلى أراضيه، ولن نصبح فلسطين، ولن نتخلى عن مسؤولية الأردن عن الأماكن المقدسة في القدس. هذه الأشياء الثلاثة واضحة لنا».

وفي دفاعه عن «صفقة القرن» صرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، بأن الخطة الأمريكية للسلام لا تسمح لنتنياهو بأن يفعل ما يشاء في الضفة وأن الخطة لا تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين ليتخذوا موقفاً متشدداً، ويتمكن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو من فعل ما يشاء في الضفة الغربية. وأضاف كوشنر: «أدرك أنه ستكون هناك انتقادات من قبل الناس، ولكن من الطبيعي مواجهة تحديات صعبة، وأفضل تخصيص الوقت للأمور الصعبة». وتابع القول «العديد من مفاوضي السلام السابقين قالوا لي إن الهدف هو إعطاء الأمل، وليس تحقيق الصفقة. وأنا قلت إن الهدف هو عقد الصفقة وإنهاء هذه القضية». ودافع كوشنر عن خطته، قائلاً: «هل هي تجعل الاحتلال أكثر أماناً؟ نعم. هل هي تجلب حياة أفضل للفلسطينيين؟ نعم».

في المقابل، عُقد في قطاع غزة اجتماع قيادي بين حركتي فتح وحماس، حضره قياديون من الحركتين ناقشوا تنظيم مهرجان وطني ضد مشروع الضم وصفقة القرن. فيما تواصلت الانتهاكات «الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فقد اقتلعت جرافات الاحتلال، أكثر من 200 شجرة زيتون في بلدة ديراستيا غرب سلفيت. وهدمت منزلاً في قراوة بني حسان وآخر في بني نعيم قرب الخليل، وقال عبدالرحيم زيدان إن جرافات الاحتلال اقتلعت 230 شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 15- 20 عاماً، في منطقة قطان الجامع الواقعة غرب البلدة تعود ملكيتها للمواطن حسين زيدان. وأضاف زيدان: «إن مساحة الأرض والتي قام الاحتلال بتجريفها تبلغ 20 دونماً، وهي ليست المرة الاولى التي يتم الاعتداء عليها بحجة أنها مصنفة منطقة «ج».

من جانب آخر، زعم جهاز الشاباك «الإسرائيلي» أنه قام بتفكيك خلية تابعة للجبهة الشعبية كانت تخطط لأسر جنود «إسرائيليين»، وأنه اعتقل أفرادها، وفيما قال مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة «إن الاحتلال يمارس عدوانه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع محافظات الضفة، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منازل ومنشآت واعتقلت ستة فلسطينيين، من بينهم أب وابنه في الضفة». (وكالات)