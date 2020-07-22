شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي: قرار البرلمان المصري استجابة لدعوات القبائل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أشاد مجلس النواب الليبي بالموقف المصري الداعم لليبيا والتصدي للأخطار التي تحيق بها، فيما وسعت أحزاب سياسية مصرية دائرة التفويض الممنوحة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والليبي، في حين واصلت أنقرة دق طبول الحرب وكشف موقع «فلايت رادار» وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأشاد عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، بالموقف المصري وبقرار البرلمان المصري المفوض للقيادة السياسية والجيش بالتدخل لحماية البلدين الشقيقين من الأخطار المحدقة بهما.

ذكر بلحيق أن قرار البرلمان المصري، جاء استجابة لكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري، واستجابة لما طالب به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، واستجابة لنداء الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل خلال لقائهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن شيوخ قبائل ليبيا وبرلمان ليبيا، طالبوا مصر بالتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك، والتصدي كذلك للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والميليشيات الخارجة عن القانون، والتي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم الميليشيات المسلحة.

وأشار إلى أن قرار البرلمان المصري، جاء دعماً لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف إلى نهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار، مضيفاً أن ذلك سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع الميليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع.

واختتم قائلاً: «إن موقف مصر يجسد التكاتف العربي، فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبرى للبلاد العربية».

القاهرة وموسكو تبحثان وقف النار

من جهة أخرى، بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، الموقف الدقيق في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار، وإفساح المجال للمفاوضات.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص على تفاعل الليبيين مع «إعلان القاهرة»، الذي يأتي مكملًا لمسار برلين السياسي، بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

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وأكد شكري ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا، لما تمثله من تهديد خطر على أمن وسلامة المنطقة، مشيراً أيضاً إلى ضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

تفويض حزبي مفتوح للسيسي

إلى ذلك، وسعت أحزاب سياسية مصرية دائرة التفويض الممنوحة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والليبي.

واعتبرت أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن»، أن تفويض البرلمان لقوات الجيش بالتدخل عقب طلب من مجلس النواب الليبي وزعماء القبائل يمثل «دعوة قاطعة للردع ضد كل مغتصب غاشم».

في أثناء ذلك، كشف موقع «فلايت رادار» عن وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة طرابلس.

ورصد الموقع المختص بحركة الطيران وصول الطائرة «سي 130» لوكهيد التابعة لسلاح الجو التركي قادمة من غازي عنتاب إلى قاعدة الوطية فجر أمس الثلاثاء.

ورجحت مصادر استخباراتية ليبية أن تكون هذه الرحلة تحمل على متنها عناصر إرهابية لا ترغب أنقرة في كشف هويتهم.

ممر من غازي عنتاب

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الإرهابية التي وصلت في السابق إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، جرى رصدهم وتوثيق انتقالهم، لذلك ربما سعت أنقرة هذه المرة إلى توفير ممر من غازي عنتاب إلى غربي ليبيا مباشرة.

كما رجحت المصادر الاستخبارتية أن تكون الدفعة الجديدة من العناصر الإرهابية تحمل الجنسية التونسية، ما يفسر حالة الاستنفار التي شهدتها تونس مؤخراً على حدودها مع ليبيا. (وكالات)