الحكم المؤبد على الأسير خليل جبارين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت المحكمة العسكرية «الإسرائيلية» في سجن عوفر أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد على الشاب خليل جبارين، بعد أن كانت قد أدانته في وقت سابق بتنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة «غوش عتصيون»، في أيلول/سبتمبر العام 2018، أسفرت عن مقتل المستوطن آري بولد. وفرضت المحكمة على الأسير جبارين غرامة يدفعها لعائلة المستوطن.

وأدانت المحكمة العسكرية الأسير جبارين بالتسبب بالموت المتعمد، وهي تهمة موازية للقتل العمد في الأراضي المحتلة عام 1967، كما أدانته بثلاث محاولات للتسبب بالموت المتعمد، بادعاء أنه تواجد في ثلاثة مواقع أراد تنفيذ عملية طعن فيها وبحيازة سكين.

وفي 18 كانون الثاني/يناير العام الماضي، نسفت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» منزل عائلة الأسير جبارين في بلدة يطا، جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة .