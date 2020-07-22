اللجنة التوجيهية تناقش مشاركة الإمارات في قمة «العشرين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة التوجيهية لمشاركة دولة الإمارات في مجموعة العشرين «G20» اجتماعها الثاني برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتم خلال الاجتماع مراجعة أولويات وأهداف مشاركة دولة الإمارات في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض 21 و22 نوفمبر المقبل.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الثانية تكتسب أهمية أكبر كونها تأتي في ظل تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال سموه إن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قمة قادة مجموعة العشرين «G20» الاستثنائية الافتراضية التي عقدت شهر مارس الماضي، يؤكد أهمية هذا الحدث والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمشاركة فيه.

وأضاف سموه: «يسرني في هذه المناسبة الترحيب بزملائي أعضاء الحكومة الذين حظوا بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، مثنياً على جهود كافة الوزراء وفرق العمل المعنية خلال هذا الاجتماع.

وتقدم سموه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على التعاون ورغبتهم القوية في مشاركة دولة الإمارات بصفة ضيف في أعمال مجموعة العشرين، مشيراً إلى أننا نتطلع من خلال هذه العضوية إلى مضاعفة خبراتنا ومعرفتنا في العديد من المجالات وتعزيز ما تحظى به الدولة من ثقة وتقدير واحترام دولي.

وشارك في الاجتماع والذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين؛ حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المحدثة لمشاركة دولة الإمارات في مجموعة العشرين والتي تعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على تحديثها بشكل مستمر في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم مؤخراً وتداعيات جائحة «كوفيد-19» وما أعقب ذلك من تغييرات على أجندة عمل مجموعة العشرين، وأولويات مشاركة دولة الإمارات في أعمال المجموعة.

وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، رئيس الشيربا الإماراتي لمجموعة العشرين في مداخلة خلال الاجتماع، أن جائحة «كوفيد-19»، أثرت بشكل جوهري على نشاطات المجموعة وبما نجم عنه عقد مجموعة من الاجتماعات الاستثنائية وفي مقدمتها القمة الافتراضية الاستثنائية التي عقدها قادة مجموعة العشرين بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في شهر مارس 2020.

وأشاد أعضاء اللجنة التوجيهية بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية لبناء استجابة عالمية منسقة لجائحة «كوفيد-19» وأكدوا في مداخلاتهم الأهمية الإضافية التي تمثلها المشاركة الإماراتية في أعمال مجموعة العشرين في ظل الظروف الحالية والتي تزيد من أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة على المستوى العالمي.

وتم خلال الاجتماع وضع أعضاء اللجنة التوجيهية بصورة مستجدات المشاركة الإماراتية في المسار المالي ومسار الشيربا لمجموعة العشرين؛ حيث تم تسليط الضوء على المشاركة رفيعة المستوى للدولة ضمن المسارين والإشادة بالدور المهم الذي لعبته الجهات الإماراتية المشاركة في تبادل التجارب والخبرات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجموعات العمل والاجتماعات المنبثقة عن المجموعة.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد بن علي الصايغ، أن مشاركة دولة الإمارات في مسار الشيربا، حققت تميزاً لافتاً؛ حيث شاركت الدولة في جميع اجتماعات مسار الشيربا تقريباً وأسهمت الجهات الإماراتية المشاركة بشكل ملحوظ في صياغة مخرجات اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين.

وناقش الوزراء المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز المشاركة الإماراتية في أعمال مجموعة العشرين خلال الفترة المتبقية من العام مع الإشارة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدولة من خلال تمثيل الدول الصغيرة والأقل تمثيلاً في نشاطات مجموعة العشرين بما فيها القمة الرئيسية لقادة المجموعة والمتوقع عقدها في شهر نوفمبر من العام الجاري.

وقد تخلل الاجتماع أيضاً، استعراض أولويات الدولة ضمن اجتماع الشيربا الاستثنائي الثاني لمجموعة العشرين والمقرر انعقاده في 24 يوليو 2020.

وخلال الاجتماع، استعرض عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أبرز المخرجات والتوصيات التي قدمتها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية خلال مشاركتها ضمن اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين.

وأشار إلى أن وزارة المالية، شاركت في جميع اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين والبالغ عددها 36 اجتماعاً، وذلك منذ تولي المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر 2019 كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع 21 وزارة وجهة اتحادية ومحلية في الدولة على بناء سياسة دولة الإمارات حول موضوعات المسار المالي لمجموعة العشرين وعرض أفضل ممارسات الدولة على هذه المنصة العالمية، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة التنافسية والريادية على المستوى العالمي.

واستعرض أعمال وزارة المالية في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي بمجموعة العشرين والمسائل المتعلقة بالشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى آخر المستجدات حول مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيال المحورين 1 و2 للسياسات الضريبية الدولية ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.



ويخص المحور 1 استحداث حق فرض ضريبة على الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي والشركات المواجهة للمستهلك على أساس مكان إقامة المستهلك النهائي والمحور 2 الخاص باعتماد حد أدنى للضريبة المفروضة على الشركات بغض النظر عن مقر الشركة.

كما استعرض مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020 لمساعدتهم على تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» والتي تتماشى بدورها مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي ضمن مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات «كوفيد- 19» من دون ضغوط مالية.

شارك في الاجتماع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس الشيربا الإماراتي.

كما شارك فيه عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي نائب الشيربا الإماراتي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قامت في شهر ديسمبر من عام 2019 بتوجيه دعوة لدولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك في ضوء تولي الدولة لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشاركة الدولة في مجموعة العشرين 18 فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين تأسست عام 1999 كمنصة سنوية تجمع ممثلي أكبر الاقتصادات العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي.

وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين خلال العام الحالي تحت شعار: «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»؛ حيث تركز خلال رئاستها على محاور تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة. (وام)