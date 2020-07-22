راية الكعبي: التطوع يغيّر الحياة ويلامس الروح والفكر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي



تغير جذري طرأ على حياة وشخصيات المتطوعين في مختلف المواقع المخصصة لإجراء المسح من كوفيد-19. لم تقف تلك التغيرات عند حدود المهارات والخبرات فقط وإنما لامست الروح والفكر لتسمو بمعاني الوطنية والإنسانية التي تحولت إلى ممارسات على أرض الواقع وهو ما أكدته المتطوعة راية محمد الكعبي المتخصصة في مجال تحاليل المختبرات.

وقالت: لم أتمكن من الجلوس في المنزل وأنا أمتلك خبرة في مجال طبي ومهارة في الإسعافات الأولية حيث شعرت أن الواجب الوطني يحتم علي أن أنضم إلى فرق التطوع التي تقوم بواجبها في مواجهة الوباء، وعندما أخبرت والدتي برغبتي في التقدم للعمل التطوعي شجعتني وأعربت عن رغبتها أيضاً في الانضمام للفرق التطوعية لخدمة الوطن والإنسانية إلآ أن الحظ لم يحالفها.

وذكرت أن العمل التطوعي في ظل الأزمة الحالية شكل منعطفاً كبيراً في حياتي وجعلني أشعر بأنني إنسانة ولدت من جديد وهو ما لم أتوقعه خاصة أنني مارست العمل التطوعي في عدة مجالات خلال السنوات السابقة إلآ أن الأمر حالياً مختلف تماماً من حيث التغيير الذي يطرأ على المهارات الحياتية والمهنية والاجتماعية وأيضاً الشخصية بالإضافة إلى النضج في الفكر والوعي الذي يجعل الإنسان ينظر للحياة بمنظار مختلف أكثر عمقاً واتساعاً وينمي الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.

وأضافت: أشعر بفخر واعتزاز لانضمامي إلى خط الدفاع الأول وعاهدت نفسي أن أواصل العمل التطوعي إلى أن يتم القضاء على الجائحة التي بالرغم من قسوتها إلا أنها علمتني الكثير من الدروس وأكسبتني العديد من المهارات التي لا يمكن اكتسابها دون خوض تجربة التطوع ضمن فرق تعمل بروح معنوية عالية وجد واجتهاد للحد من انتشار فيروس كورونا.