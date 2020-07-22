إطلاق تحالف جامعات الإمارات للتعلم عبر الإنترنت

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أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم تحالف جامعات الإمارات للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية، وهي مبادرة تهدف إلى دعم نخبة من الجامعات الإماراتية في مسعاها إلى تطوير برامج جامعية معتمدة عبر الإنترنت وإطلاقها بحلول 2022.

في اجتماع افتراضي مشترك من تنظيم وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، أعلن الجانبان عن إطلاق شراكة تمتد لعامين بين القطاعين العام والخاص، بهدف جعل برامج التعلم عبر الانترنت المعتمدة متاحة لفئة أوسع من الطلاب في شتى أنحاء دولة الإمارات وخارجها. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التعاون بين مختلف الجامعات في الإمارات وتساهم في بناء قدراتها في مجال التعلم عبر الانترنت.

وتهدف المبادرة لتقديم الدعم للجامعات الإماراتية الملتزمة بتطوير برامج جامعية معتمدة وعالية الجودة وإنجازها بحلول العام 2022.

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي على أهمية المضي قدماً في إضافة أبعاد جديدة للتعليم الجامعي على المستوى الوطني وذلك من خلال تبني أفضل الخيارات الأكاديمية الريادية التي منها العمل على توسيع قاعدة البرامج الأكاديمية المعتمدة التي تقدمها الجامعات الوطنية عبر شبكة الإنترنت في خطوة تتسق بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أفردت للتعليم العالي حيزاً كبيراً بغية ترسيخ تجارب تعليمية مبتكرة تشكل إضافة نوعية لأنماط التعليم في الدولة.

وعبّر عبد العزيز الغرير في كلمته في حفل إطلاق هذه المبادرة عن ثقته بهذا المشروع قائلاً: «يسرّنا أن نطلق هذه الشراكة الثلاثية الأطراف في دولة الإمارات، التي تحققت بفضل التزام مشترك يجمع بين الوزارة ونخبة من الجامعات الرائدة ويهدف إلى جعل برامج التعلم المعتمدة وعالية الجودة عبر الانترنت جزءاً من مشهد التعليم العالي في الدولة. وإنني على ثقة بأن هذا المشروع سيتكلل بالنجاح داخل الإمارات وستتردد أصداؤه إلى خارجها».