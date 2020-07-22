تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المخلوع إلى الشهر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

قررت محكمة سودانية، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ومعاونيه في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 من أغسطس/ آب المقبل، فيما قررت حكومة ولاية غرب دارفور فرض حظر التجوال وتشديد الإجراءات الأمنية عقب اشتباكات قبلية.

وبدأت أمس بقاعة معهد تدريب العلوم القضائية بالخرطوم، جلسة إجرائية لمحاكمة البشير و27 من رموز نظامه من العسكريين والمدنيين بتهمة تقويض النظام الديمقراطي وسط إجراءات أمنية مشددة، وأعلن قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، رفع الجلسة الى يوم الحادي عشر من اغسطس المقبل، لعدم تمكن عدد من محامي المتهمين من دخول مقر المحكمة، ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية بسبب جائحة كورونا.

ورفضت المحكمة طلباً تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي بالضمان كون القضايا محل الاتهام لا تسمح بذلك.

وأبرز المتهمين بجانب البشير، علي عثمان طه، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين. ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

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وقال المحامي معاوية خضر عضو هيئة الاتهام في القضية إن انعقاد أولى جلسات هذه المحاكمة التاريخية يعد بداية لدولة القانون والمؤسسات والعدالة، وأشار الى أن محاكمة رموز النظام البائد تؤكد البدء في تحقيق شعارات الثورة «حرية سلام وعدالة»، وأضاف «اليوم فتحت العدالة أبوابها لمحاكمة الذين قوضوا الدستور والديمقراطية».

من جانبه، قال محمد الحسن الأمين ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين إن الوقائع التي يحاكم بموجبها المتهمون سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام.

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص واهتمام الدولة على تعزيز وتطوير علاقات السودان مع كافة الدول تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.

والتقي البرهان أمس السفراء الجدد المتوجهين لاستلام مهامهم بالخارج. وقال نور الدين ساتي السفير لدى الولايات المتحدة ممثل السفراء الجدد، إن البرهان«أكد خلال اللقاء ان قيادة الدولة ومكوناتها تعمل يدا واحدة من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود خلافات في وجهات النظر بين تلك المكونات».

وأوضح أن موقف السودان من القضايا الإقليمية والدولية يستهدي بمبدأ تحقيق مصالح البلاد العليا.

وقررت حكومة ولاية غرب دارفور فرض حظر التجوال وتشديد الإجراءات الأمنية في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني المتوتر منذ الأحد الماضي. وقررت الحكومة إرسال وفد حكومي لاحتواء الاقتتال . وتجددت الاشتباكات القبلية ، في أعقاب مراسم تشييع ثلاثة من الذين قتلوا في اليوم السابق.