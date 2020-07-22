شكرا لقرائتكم خبر عن جهـود مكافحـة «كورونـا» تُثمـر انخفاضاً فـي الإصابـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الإجراءات الاحترازية المتوازنة التي اتخذتها الإمارات منذ بداية جائحة كورونا، وحافظت عليها طوال الفترة الماضية مع عودة النشاط تدريجياً واستمرارية الأعمال والتعليم، بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت أعداد حالات الشفاء، وانخفض عدد الإصابات، مما أدى تلقائياً إلى عودة النشاط في غالبية القطاعات، وعودة الموظفين إلى مواقع عملهم.

وللمرة الأول منذ شهور ينخفض عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 300 إصابة خلال الأيام الماضية، ما يبشر بالخير خلال المرحلة المقبلة.. مقابل أعداد تتراوح بين 750 و1000 إصابة، خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار، وفي بعض أيام تلك الشهور زادت حالات الإصابة على 1000.

الإمارات من أوائل الدول التي اتخذت تدابير وإجراءات احترازية مبكرة تفوق دولاً متقدمة على مستوى العالم، وظهرت نتائج تلك الجهود في ارتفاع حالات التعافي وقلة عدد الوفيات في الدولة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، والمؤشرات الأولية تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النتائج الإيجابية لجهة تزايد حالات المتعافين.

”الخليج 365” التقت عدداً من الأطباء والاختصاصيين للوقوف على النتائج المشجعة، حيث أكدوا أن دولة الإمارات تمتلك أقوى نظام في العالم للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد، وأن المنظومة الصحية في الدولة تعد من أقوى المنظومات الصحية في العالم في مواجهة الأوبئة والأمراض المعدية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان مزيداً من التحسن في احتواء الفيروس، وأن النتائج التي يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي جيدة لجهة انخفاض الإصابات الجديدة وتزايد أعداد المتعافين من كورونا، في الوقت ذاته أبدوا تخوفهم من حدوث موجة أخرى في أعداد الإصابات والتي تنتج من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة.

التزام الجمهور

في البداية أكد الدكتور فيصل الأحبابي رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي والمسؤول الطبي خلال مهمة إجلاء الطلاب من الصين لمدينة الإمارات الإنسانية، أنه لا يوجد دواء يعالج الفيروس بنسبة 100% حالياً، لكن الإمارات تتميز بأعداد الوفيات القليلة بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وقال: المنظومة الصحية في الدولة تعد من أقوى المنظومات الصحية في العالم، لأنها تمتلك نظام الكشف المبكر عن الحالات المصابة بالفيروس والعلاج المدعم لتلك الحالات يكون بشكل أكبر، حيث إن الهدف من الكشف عن الحالة مبكراً هو الحد من عدوى أشخاص آخرين، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يكونون أكثر عرضة للمرض بحيث يتم إبعاد تلك الفئة عن هؤلاء الأشخاص. ويقول: ومع زيادة عدد الفحوصات على مستوى الدولة لاحظنا أن أرقام المصابين التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي انخفضت مقارنة مع الأشهر الماضية، ووصلت إلى حدود 300 إصابة وأقل من ذلك، على الرغم من الانفتاح والعودة للحياة الطبيعية، والتوسع في إجراء الفحوصات والتي تزيد على 40 ألف فحص يومياً، وكنا نتوقع مع زيادة عدد الفحوصات حدوث زيادة في أعداد المصابين، وهو ما يؤكد التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية الذي يعد التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف: ستضح الصورة بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة من بعد العودة للحياة بشكل كامل، متوقعاً استمرار تسجيل أعداد أقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة حالات الشفاء في الدولة، مؤكداً أن المعيار الأساسي هو التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية، وأصبحت أعداد المتعافين اليومية ضعف عدد الإصابات الجديدة وأكثر في أيام كثيرة، ومنذ بداية انتشار الفيروس في الدولة هناك التزام من الجمهور بخصوص الإجراءات الوقائية، سواء كانت قيوداً فرضت إدارياً أو إجراءات فنية، من لبس الكمامات في الأماكن العامة وغيرها، والغالبية ملتزمة بذلك، لأن الوسيلة الأولى للحد من انتشار الفيروس هي لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام المعقمات. وساهمت مناطق العزل بالإضافة إلى المستشفيات والمنشآت الصحية سواء كانت سكنات عمال أو فنادق عزل، بشكل كبير في شفاء أعداد كبيرة من المصابين.

إجراءات صارمة

وأشاد بالإجراءات الصحية الصارمة التي تقوم بها دائرة الصحة في أبوظبي ولجنة الطوارئ والأزمات ومختلف الجهات، بما يتعلق بالعمال، حيث يتم فوراً إرسال فرق ميدانية لمساكنهم في حال تم التبليغ عن وجود إصابة، والتي تتعامل مع الحالة بنقلها إلى المستشفى.

وقال إنه ينصح الجمهور بمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التساهل في الإجراءات الوقائية بالنظر للأرقام التي يتم الإعلان عنها من حيث تسجيل عدد إصابات أقل ونسبة شفاء أكبر.

القدرة الاستيعابية

من جانبها أكدت الدكتورة نوال الكعبي استشارية الأمراض المعدية ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا والمدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، أن دولة الإمارات من الدول الأولى والقليلة جداً التي استطاعت أن تضاعف قدرتها الاستيعابية 3 أضعاف لعزل المصابين لمنع انتقال العدوى للآخرين من خلال بناء المستشفيات الميدانية والمراكز المتخصصة، وتوفير أماكن العزل، بالإضافة إلى مضاعفة غرف العناية المركزة لاستقبال جميع الحالات، حيث إننا لم نصل لمرحلة عدم حصول المصاب على سرير في غرف العناية المركزة حتى الآن مثل ما حدث في دول متقدمة أخرى، وهذا يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

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وتتوقع استمرار زيادة حالات التعافي وتسجيل حالات أقل للمصابين، وهذا يتطلب التزام الجمهور وتعاونهم مع الجهات الصحية، خاصة خلال الفترة المقبلة، منوهة بضرورة عدم إزالة الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ويجب أن يتم التعامل مع أي شخص على أنه مصاب بالفيروس حتى يتم تسجيل صفر إصابة بإذن الله.

وتوضح أن أسباب انخفاض أعداد المصابين في الدولة خلال الفترة الحالية هو التزام الجمهور بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، والحرص على عدم التزاحم والاختلاط في جميع الأماكن، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفحوصات والمستمر حالياً على مستوى الدولة، لافته إلى أن أغلب الحالات التي يتم رصدها نتيجة الفحوصات لا تظهر عليها أعراض للفيروس ويتم عزلها عن بقية أفراد المجتمع وهذا ما يقلل فرص انتشار الفيروس بشكل كبير في الدولة.

5 محاور

وحددت 5 محاور ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة المتعافين في الوقت الحالي مقارنة بالفترة الماضية وهي: التزام الجهات الصحية والأطباء بتطبيق العلاجات المعتمدة عالمياً وفق تعليمات اللجنة الوطنية لمواجهة الوباء، بالإضافة إلى اتباع سياسة العلاج المبكر قبل أن يدخل المصاب في مراحل متأخرة من الفيروس حيث ساهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات المصابة التي تدخل العناية المركزة أو تتعرض لمضاعفات، والتزام الأفراد بالقوانين التي أصدرتها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، وعزل المصابين وعلاجهم بشكل مبكر قبل تدهور الحالة ودخولها العناية المركزة، وفحص المخالطين ومتابعتهم بشكل دوري.

وأضافت: مع العودة للحياة الطبيعية نأمل ألا تحدث موجة أخرى من زيادة أعداد الإصابات، وهذا يتطلب ضرورة الالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية مثل لبس الكمامات، لأنها من أكثر الأمور فعالية للحد من انتشار الفيروس، لافته إلى أنه لا يوجد كمامة تمنع انتشار الرذاذ 100%، عند السعال، حيث إن الكمامات تساعد في الوقاية بنسبة 95% من الفيروسات، وكلما حرصنا على التباعد مع ارتداء الكمامات نصل للمطلوب بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل مستمر.

وقالت منذ بداية انتشار الفيروس وتسجيل أول حالات الإصابة بالوباء تم تكوين لجنة واحدة مسؤولة عن الفحص والعلاج من خلال إصدارها كشوفاً وتعليمات موحدة لجميع المستشفيات والأطباء لكيفية التعامل مع الفيروس والحالات المصابة، بالإضافة إلى بدء إجراء الفحوصات المبكرة بالمقارنة بالدول الأخرى.

طرق العلاج المبتكرة

وقالت الدكتورة خلود الضالعي مديرة إدارة المراكز الصحية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن دولة الإمارات تقدمت على دول كثيرة في الفترة الماضية من خلال انخفاض أعداد المصابين وارتفاع نسبة التعافي وقلة عدد الوفيات بسبب التوصل لطرق علاجية مبتكرة لرعاية المصابين من الفيروس، مثل: «استخدام الخلايا الجذعية كعلاج مساعد واستخدم البلازما، بالإضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة وسريعة في اكتشاف المرض».

وأكدت أن زيادة أو انخفاض أعداد المصابين والاعتدال النسبي في عدد الإصابات والتحسن الكبير في مؤشر التعافي مؤخراً، يستلزم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، خاصة بعد تخفيف بعض القيود والبدء في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، ما يُحَمِّل الجميع مسؤولية الحفاظ على صحتهم وسلامة أسرهم، من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والحماية الشخصية والحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية للحد من انتقال العدوى من خلال اعتماد ممارسات التباعد الجسدي، والتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

وأضافت أن افتتاح الخدمات العلاجية الخارجية مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز في أبوظبي ومدينة العين مؤخراً، سيسرع من حالات التشافي في الدولة، حيث إن المركز يقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع الذين كانت نتيجة فحوصهم إيجابية، ما يساعد على فرز الفئات وتقديم كافة الرعاية الطبية المطلوبة لهم من عزلهم لحين شفائهم والتأكد تماماً من خلوهم من الأمراض، كما حددت أسباب ارتفاع حالات التعافي والتي تتمثل في التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بتقييد الحركة أوقات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وحملات التوعية التي تقوم بها الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة صحة، والتوسع في إنشاء مراكز الفحص على مستوى الدولة.

مرحلة مهمة

وأكد الدكتور وائل عبدالغني المدير الطبي بأحد المستشفيات في أبوظبي، أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تكتشف المصابين في المراحل الأولى من خلال مراكز المسح المنتشرة على مستوى الدولة، ما ساعد بشكل كبير في تسريع عملية الشفاء، وتلقي المصاب الرعاية الصحية الكاملة، إذ يتم وقف تطور الحالة عبر إعطائه الأدوية اللازمة التي توفرها الدولة، حيث إن اكتشاف الفيروس مبكراً يعجل بمحاربته والقضاء عليه.

وأضاف: إننا نعيش حالياً في مرحلة مهمة خاصة بعد الانفتاح والعودة للحياة الطبيعية، وفي حال الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي، والتعاون مع الجهود التي تبذلها الجهات الصحية والمعنية في الدولة سنصل إلى مرحلة الاحتواء والاستقرار خلال الفترة المقبلة وقلة حالات الإصابة حتى تتلاشى.