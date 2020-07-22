عشراوي: «إسرائيل» سرقت ذخـائر مسـيحيـة مـن بيـت لحـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي سرقة حوض معمودية أثري من الضفة الغربية المحتلة، في حين رحّبت «إسرائيل» ب«استعادة» الأثر «بعد سنوات من البحث». وأعلنت عشراوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إدانتها «سرقة قوات الاحتلال «الإسرائيلي» لحجر معمودية أثري من بلدة تقوع في محافظة بيت لحم يعود للفترة البيزنطية ويحوي رسوماً وكتابات قديمة وصلباناً محفورة».

وجاء في البيان أنّ «هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة «إسرائيل» المرتكزة على النهب المنظم، كما أنها تعكس نهجها القائم على البلطجة والنهب والسرقة». ودعت عشراوي «المجتمع الدولي ومؤسّساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، إلى تحمّل مسؤولياته وحماية التراث الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على سرقتها الممنهجة للموروث الحضاري والتاريخي والديني في فلسطين، ووقف سياسة الصمت تجاه هذه الجرائم البشعة». وعلى أحد الحسابات التابعة لها، نشرت منظمة التحرير الفلسطينية تسجيلين التقطا يظهران شاحنة تسير ببطء تحمل حجراً كبيراً وجنوداً يؤمّنون الطريق.

(وكالات)