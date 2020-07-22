92 % رضا «المنومين» في مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، أن نسبة رضا المرضى «المنومين»، خلال النصف الأول من العام الحالي، الذي تزامن مع جائحة كورونا (كوفيد-19) العالمية، بلغت 92%، ونسبة رضا مراجعي قسم الطوارئ 98%، وفق نتائج دراسة، نفذها مكتب سعادة المتعاملين بالمستشفى، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات الطبية، وفي سبيل راحة وسعادة المرضى.

قال د. سو جانج، المدير التنفيذي ل «خليفة التخصصي» برأس الخيمة: إن النتائج الإيجابية عن رضا المرضى لم تأت من فراغ، بل بتضافر جهود الطاقمين الطبي والإداري في المستشفى، اللذين عملا بروح الفريق الواحد، وسط ظروف صعبة يمر بها العالم، بسبب جائحة «كورونا»، ما يؤكد عدم تأثر الخدمات الصحية سلباً خلال الأزمات، واستمرارها بالمستوى ذاته، في ظل ما تحمله هذه الفترة من صعوبات نفسية على المرضى وذويهم، الأمر، الذي جعلنا نحرص على إيجاد الحلول المناسبة لهم، بفضل البنية التكنولوجية، التي يحظى بها المستشفى، والتي مكنت المرضى من التواصل مع ذويهم عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وأتاحت عقد اللقاءات بين أسر المرضى والطاقم الطبي في الحالات، التي تستدعي ذلك، سواء كانت عبر تقنية الفيديو أم الحضور الشخصي، مع التقيد بالإجراءات الوقائية، منها: التباعد الجسدي، بجانب التواصل يومياً مع أهالي المرضى المنومين، لطمأنتهم على حالاتهم الصحية.

وأوضح ماجد النعيمي، مدير مكتب سعادة العملاء، أن نتائج الاستبيان شملت جوانب عدة، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المنومين، في ظل عدم وجود المرافقين مع المرضى ومنع الزيارات، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا، ما يفرض وجود المرضى بمفردهم في المستشفى، الذي حرص وسط هذه الظروف الاستثنائية على إيصال وشرح التشخيص والمعلومة وخطوات العلاج للمريض، بكل وضوح وشفافية، بالتعاون مع قسم الترجمة، والإجابة عن تساؤلات المرضى عن طريق الطاقمين الطبي والتمريضي، ما حصد النتائج الإيجابية.