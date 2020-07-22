براكين نشطة على كوكب الزهرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقد الخبراء وعلماء الفلك حتى وقت قريب أن كوكب الزهرة منطفئ تماماً، وغير قادر على النشاط الجيولوجي.

ومؤخراً، أثبت علماء من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار دراسة مشتركة، أن العمليات الداخلية للبراكين النشطة لا تزال تحدث في أحشاء الزهرة، التي ترتبط بخلط المواد.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة «Nature Geoscience» أن الهياكل على شكل حلقة تعرف باسم «التيجا»، التي تتشكل عندما تنفجر نفاثات المواد الساخنة من الداخل إلى السطح تدل على حدوث النشاط الداخلي الأخير للكوكب.

ووفقاً للباحثين، اعتقد علماء الكواكب أن النشاط الجيولوجي في باطن الزهرة توقف، وعززت قشرة الكوكب إلى حد أنه لا يمكن لأي مادة دافئة اختراقها إلى السطح.

وقال أستاذ الجيولوجيا لوران مونتزي: «كشفت الدراسة الجديدة عن 37 تاجاً على سطح الزهرة تدل على الهياكل البركانية. ويمكننا القول إن هذه ليست براكين قديمة، ربما تكون نائمة في الوقت الحالي، لكنها ليست خامدة».

ويعتقد العلماء أن الدراسة التي أجريت غيرت بشكل كبير من فهم هيكل الزهرة، وتشير إلى أن المواد الموجودة في باطنه لا تزال تختلط، وقد تغذي العديد من البراكين النشطة.