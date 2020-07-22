إثيوبيا: أنجزنا المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الثلاثاء، إنجاز الملء الأولي لخزان سد النهضة، مبرراً ذلك بسبب موسم الأمطار، مؤكداً اتفاق القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية إفريقية حتى التوصل إلى اتفاق شامل، وذلك تزامناً مع عقد قادة الاتحاد الإفريقي اجتماعاً مصغراً عبر الإنترنت لمناقشة الأزمة، في وقت دعت فيه مصر إلى تحقيق اتفاق عادل بشأن السد، معلنة تمسكها باتفاق ملزم يضمن الحقوق المائية المصرية والسودانية، في حين أكدت الخرطوم التوصل لاتفاق لمواصلة التفاوض.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أن «رئيس الوزراء آبي أحمد أكد التزام أثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان»، موضحاً أن «موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو مازال قيد الإنشاء».

وأشار البيان إلى أن «الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي»، مؤكداً أن «أثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الإفريقي حتى الوصول إلى اتفاق».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس رامافوزا بشأن قضية سد النهضة. وأكد استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتوصل إليه بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول القضايا العالقة، بما يعزز فرص التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

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وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لأوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

وأكدت الحكومة المصرية تمسكها بمطالبها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يضمن الحقوق المصرية والسودانية عند ملء وتشغيل السد.

وعقد قادة الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوز اجتماعاً عبر الإنترنت لمناقشة الأزمة.وأفادت المتحدثة باسم رامافوزا خوسيلا ديكو، بأنّ الاجتماع بدأ بعيد موعده المحدد الساعة 14:00 ت غ. ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونجو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في يونيو الماضي. وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على «تويتر» إن إثيوبيا ومصر والسودان توصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.

وفشل مسؤولو مصر وإثيوبيا والسودان الشهر الماضي، في التوصّل إلى اتّفاق، لا سيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السدّ بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه. ( وكالات)