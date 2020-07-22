عجائب لا تراها العيون

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ما رأيك في هذه الأحجيّة الغريبة، التي لا تسترعي انتباه العيون العربية على مرّ السنين؟ عيون حماها الصمد، من كل رمد، على طول الأمد. عجيب، كل ما يجري أمام الأبصار، يلوح طبيعيّاً كشمس النهار. لم يسأل أحد أحداً: يا أخي، كيف اتفق أنه طوال العقود الأخيرة لم يعثر بلد عربي فاندقّت ساقه، ثم استطاع النهوض من كبوته؟ كل من وقع في جبّ، فيه انكبّ. كل من فتحوا لهم أبواب المحن، أشعلوا في أنفسهم وأهليهم نيران الفتن. فتّح أذني عقلك، إن ظل في مكانه: هذه شعوب فيها الملايين من الخلائق. أين العقلاء والحكماء؟ أين الألمعيّون أصحاب الاستشراف؟ المتهمون في الأنظمة السابقة بالفساد والاستبداد، ورثتهم سباع وتماسيح وأسماك قرش، فإذا السابقون دون مستوى الابتدائية في النهم والافتراس ومهارات اللعب «الأوطان».

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ثمّة استعداد للسقوط، لا تقابله أهليّة للهبّة والنهضة، ولو في عام لا في غمضة أو ومضة. الأعجب هو أن البلدان المعنيّة طحنوها بأكاذيب لا تنطلي على الساذجين، لولا المعارضون الطامعون في نهش لحوم أوطانهم العائدون على دبّابات قبضايات الكوكب إلى المقاصد، لفتح المقاصب. هل يصدّق عاقل أن تفتح القاذفات العملاقة للشعب فراديس الجنان؟ ضحكوا من ذقون المنخدعين بأكاذيب التحرير والديمقراطية، وها هم العراقيون في العام السابع عشر، وفي كل يوم أمتار جديدة في المنحدر.

نكتة الموسم، أن رأساً فرنسيّاً كبيراً أبدى نيوب الليث «المبتسم» مستنكراً التدخلات الأجنبيّة الكثيرة في ليبيا. ما هذه الشهامة والمروءة؟ ألم يكن دعيّ الفلسفة الفرنسي برنار هنري ليفي، هو الذي حرّض الرئيس ساركوزي على قصف ليبيا على مدى فقضى ستون ألف بريء نحبهم؟ هي ذي ليبيا إلى اليوم، وربما إلى سنين «كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله»، وتفتح أبواب جهنم على مصر وتونس والجزائر، ويأتيها الحطّاب التركي بالوقود من سوريا.

سوريا التي يعادل خرابها العشرات من هيروشيما وناجازاكي. العيون العربية كيف لا ترى صبّابي الزيت على النار ليل نهار، واستمرار مشوار الانهيار؟ فإلى أين المسار؟ بقي من الوعي الوطني أن يطلب النظام العربي من الصين أن تصنع للعرب روبوتات تقرأ العواقب، وتتجنب العقبات، خشية ما يخبئه الزمن من عقاب.

لزوم ما يلزم: النتيجة البصريّة: إذا بلغ الفطام لكم رضيع، فاعرضوه على طبيب العيون..

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