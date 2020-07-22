اعتماد مقترح إماراتي حول سياسات «التعاون» بعد «كورونا»

وافق رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية بالإجماع على مقترح إماراتي حول السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لما بعد كوفيد 19، ليكون الموضوع الخليجي المشترك بين البرلمانات الخليجية لعام 2020. وأشاد المجتمعون بجهود قادة وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الصحية، والاقتصادية، واستعادة الحياة الطبيعية، وشددوا على أهمية الإسراع في تأسيس منظومة وآليات متكاملة للأمن الغذائي والمائي والدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي لاستكشاف مصادر جديدة للنمو واستدامة الاقتصاد.

وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عن بعد أمس، «إن ما تعيشه المنطقة العربية من تدخلات أشعلت الصراعات بين أبناء الشعب الواحد، وأدت إلى إثارة النعرات والفتن الطائفية والانحياز لطائفة دون أخرى، وجعلت أراضي بعض البلدان العربية مسرحاً لجماعات إرهابية، وميليشيات مسلحة، ولأصحاب فكر ضال، يتطلب بناء استراتيجية برلمانية خليجية مشتركة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، ترتكز على أن تكون علاقتنا مع هذه الدول قائمة على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها إلا في حدود ما تتطلبه ضرورات الدفاع الشرعي عن دولنا وعن مصالحها.

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وأكد غباش في هذا الشأن أهمية تطوير تشريعاتنا الوطنية والمشتركة بما يخدم أهدافنا، وبأن يكون لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دور فعال في الكشف عن خطورة السياسات العدائية، وما تمثله من تهديدات للأمن والسلم والتنمية في دولنا الخليجية. وقال في كلمته: «إننا نؤكد، في هذا اللقاء، على ما تلتقي حوله وتؤكده شعوبنا من التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ونقف معها صفاً واحداً ضد كل تهديد يمس أمنها واستقرارها، وندعمها كل الدعم في كل ما تتخذه من إجراءات، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانطلاقاً من ذلك نثمّن جهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم الشرعية في اليمن وجهودها الإنسانية والتنموية، ونؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن الشقيق، ونشيد بجهود المملكة العربية السعودية في احتضانها «اتفاق الرياض» بين الفرقاء اليمنيين، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق».

قال غباش: «إننا نؤكد ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، وفق إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين، وكافة المبادرات الدوْلية الداعية إلى وقف إطلاق النار، ونشدد على انسحاب الأطراف الأجنبية من الأراضي الليبية، كما ندعم سيادة العراق على أراضيه وأمنه واستقراره، ونأمل أنْ يتجاوز لبنان منعطفاته الراهنة حتى يتحقق الاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق، وأنْ يتم حل الأزمة السورية وفق مقررات الشرعية الدوْلية، وبعيداً عن التدخلات الأجنبية التي مزقتْ أوصال هذا القطر الشقيق».

وشدد غباش على الموقف الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وفق مرجعيات الشرعية الدوْلية، مضيفاً أنه «ومن منطلق احترام الالتزامات القانونية الدوْلية، ومبادئ حسن الجوار، فإننا نؤكد موقفنا الثابت في ضرورة إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وما زلنا نؤكد تمسكنا الراسخ بسيادتنا على جزرنا الثلاث المحتلة، وسوف نظل على موقفنا السلْمي الداعي إلى ضرورة إنهاء إيران لاحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث من خلال تسوية سلمية، إما بالمفاوضات المباشرة والجادة وإما عن طريق التحكيم الدوْلي».