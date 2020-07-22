نيجيريا تحث "الدول الثلاث" على العودة لمفاوضات سد النهضة

الخرطوم/ الخليج 365

حث الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الثلاثاء، الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، على العودة إلى طاولة المفاوضات، ومناقشة القضايا بتعاون وشفافية وفهم متبادل، للوصول لبر آمن، حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في رسالة خطية، تلقاها رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من الرئيس النيجيري، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا".

وجدد بخاري، ثقته وإيمانه في وصول الأطراف إلى حل مرضٍ للقضايا، وفقاً لروح الإخاء والتضامن الإفريقي، وثقته في الحل الأفريقي للقضايا الداخلية للقارة بالمساعي المبذولة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقرت إثيوبيا، ببدء مل سد النهضة، وسط إعلانات منفصلة من أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، على الاتفاق على العودة للمفاوضات، لبحث القضايا الخلافية في مفاوضات السد.

وأعلنت مصر، في وقت سابق الثلاثاء، خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.

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والإثنين، كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم في العاصمة السودانية، عن "انحسار مفاجئ" في منسوب مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر أو السودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.

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