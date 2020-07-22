أردوغان وميركل يبحثان التطورات في ليبيا وسوريا

أنقرة/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التطورات في ليبيا وسوريا، والخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان وميركل تناولا خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، المستجدات الأخيرة في ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا الخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الاقتصادية، والسياحية.

كما تطرق أردوغان وميركل إلى القضايا التي من الممكن التعاون فيها بخصةص مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لا سيما خلال المرحلة اللاحقة عقب زوال الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.