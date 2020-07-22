مصر تعلن مقتل عسكريين اثنين و 18 مسلحا إثر إحباط هجوم بسيناء

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مقتل عسكريين اثنين، و18 مسلحا، إثر إحباط هجوم في شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان متلفز عبر صفحته الموثقة في فيسبوك إن "القوات نجحت في إحباط محاولة هجوم على ارتكاز أمني بمنطقة بئر العبد عبر 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية".

ويطلق الجيش المصري تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين إلى الجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".

وأضاف: "قامت قوات التأمين للارتكاز بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر (..) مما أسفر عن مقتل 18 منهم أحد يرتدي حزاما ناسفا".

Advertisements

وأكد أنه "تم تدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة".

وتابع: "تم استشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني".

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى الساعة 21:25 ت.غ.

وخفتت وتيرة العمليات المسلحة التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد خاصة في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء"، التي بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.