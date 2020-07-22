مجلس "السيادة" بالسودان: تعيين الولاة المدنيين خلال 48 ساعة

خرطوم/ الخليج 365

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، الثلاثاء، عن تعيين الولاة المدنيين خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأثناء مخاطبته معتصمين في منطقة "أمري الجديدة" بالولاية الشمالية (شمال)، تعهد الفكي بتحقيق مطالب وحقوق المواطنين، باعتبارها حقوق مشروعة وعلى الدولة الإيفاء بها، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.

وأضاف أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال (حكومية) قررت تشكيل لجنة لفتح ملف الفساد في مشروع سد "مروي"، والتحقيق في ملف شهداء المنطقة.

وسقط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، في 22 أبريل/نيسان 2006، خلال احتجاجات في قرى "أمري"، للمطالبة بحقوق المتضررين من إنشاء السد، خلال عهد الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019).

وتابع الفكي: "بهذا تكون 80 بالمئة من مطالب المعتصمين قد تم حلها، والجهود مستمرة لمعالجة كافة المطالب والحقوق."

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ودعا الفكي المعتصمين إلى إنهاء الاعتصام والعودة لمزاولة أعمالهم، مع متابعة إجراءات تنفيذ مطالبهم عبر لجنة مكونة في المنطقة مع الجهات المعنية في الخرطوم والولاية.

وأعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية (تضم عدة فصائل)، الهادي إدريس يحى، الإثنين، موافقة الجبهة على تعيين ولاة مؤقتين، لحين التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة.

واتفق رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين.

وتأخر تعيين الولاة المدنيين (18 واليا) وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وبدأت في السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/آب الماضي، تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، الذي أجبر قيادة الجيش على الإطاحة بالبشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.