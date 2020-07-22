كورونا.. 4 وفيات بالمغرب وواحدة في ليبيا

المغرب، ليبيا/ الخليج 365

أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات بكورونا، ورصدت ليبيا حالة واحدة بالفيروس.

وأفادت الصحة المغربية بتسجيل 4 وفيات، و506 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 266 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و742، منها 280 وفاة، و15 ألفا و389 حالة تعاف.

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وفي ليبيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و108 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 38.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2088، منها 50 وفاة، و479 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الثلاثاء، 15 مليونا و7 آلاف، توفي منهم أكثر من 616 ألفا، وتعافى ما يزيد على 9 ملايين و13 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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