إصابة سودانيين عائدين لبلادهم بعد اشتباكات مع الشرطة المصرية

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، الثلاثاء، وقوع إصابات في صفوف سودانيين عائدين إلى بلادهم، بعد اشتباكات مع الشرطة المصرية، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا".

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة، خالد الشيخ: "الاشتباكات وقعت حين أغلق العائدون السودانيون، الطريق الصحراوي (يربط بين القاهرة وأسوان) المؤدي للمعبر السوداني، وأحرقوا إطارات سيارات، واحتجزوا شاحنة مصرية محملة بالغاز".

ولم يحدد الشيخ في تصريحاته التي نقلتها الوكالة السودانية، بالتحديد، مكان الاشتباكات من الطريق الذي يتجاوز طوله 1200 كم.

وأرجع السبب في الاشتباكات، إلى "عدم السماح للعائدين السودانيين بالمرور (إلى بلادهم)، بسبب إغلاق معبر أرقين البري (بين مصر والسودان)".

وأضاف: "الشرطة المصرية حاولت إقناع السودانيين بفتح الطريق، إلا أنهم حاولوا الاعتداء عليها بالطوب والحجارة والسب والشتائم، ما قاد إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي أطلقت الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

Advertisements

ولم يحدد الشيخ في تصريحاته، عدد الإصابات بين العائدين السودانيين، كما لم تصدر الداخلية المصرية بيانا على الفور بشأن الواقعة.

وأعرب، عن أسفه لوقوع الاشتباكات، وأبدى أمله في أن يُفتح المعبر، مشيرا إلى أن سفارته تتواصل مع السلطات المصرية، واللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم.



وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، وصلت للعاصمة السودانية الخرطوم، طائرة تحمل على متنها 120 سودانيا من العالقين في مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا، على خلفية تداعيات جائحة "كورونا".

وفي 25 من الشهر نفسه، أعلن السودان وصول دفعة ثانية تبلغ 800 سوداني، على متن 21 حافلة، بعد أن سبقهم وصول 440 على متن 10 حافلات، كانوا عالقين في مصر، منذ مارس/ آذار الماضي.

وتقدر الخرطوم عدد مواطنيها العالقين في دول عديدة حول العالم، على خلفية تداعيات أزمة كورونا، بأكثر من 10 آلاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.