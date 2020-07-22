القاهرة، 21 يوليو - سبوتنيك. وواصلت حصيلة الإصابات اليومية، البقاء دون 700، بحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء.
وبحسب بيان للوزارة، فقد "تم تسجيل 676 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس"، فضلا عن وفاة 47 حالة جديدة.
وتابعت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و 4399 حالة وفاة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 606 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... تسجيل أدنى وفيات بكورونا منذ 12 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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