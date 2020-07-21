شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمستخدمي آيفون.. موجة عنيفة من هجمات القرصنة والرسائل المزيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير دولي نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية عن عمليات قرصنة عنيفة تستهدف مستخدمي هواتف آيفون عن طريق رسائل نصية يستقبلها مستخدم آيفون، حيث تظهر له على أنها مرسلة من شركة أبل.

و حذرت تقارير بريطانية من أن مستخدمي هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل الأمريكية يواجهون موجة عنيفة من عمليات القرصنة والاحتيال والتي قد تؤدي إلى سرقة كافة البيانات والحسابات الشخصية.

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وتشمل هذه الرسائل المزيفة “طلب الحساب الخاص بك لدى شركة أبل تم تعليقه، لإعادة تفعيل حسابك يتوجب التحقق من معلوماتك”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات القرصنة الجديدة تستخدم أسلوبًا خادعًا يتيح لمنفذي هذه العمليات اختراق كافة حسابات الضحية عبر شبكات الإنترنت.

وأشارت صحيفة ذا صن إلى أنه من الصعب اكتشاف هذه العمليات لكونها غير مباشرة ومتقنة ويقف خلفها هاكرز محترفون.