فضيحة غذائية... دجاج فاسد منذ 2016 في الأسواق اللبنانية

وقال وزير الصحة خلال تفقده مستودعات الدجاج الفاسد، اليوم الثلاثاء: "يبدو واضحاً الارتكاب فيها من حيث نوعية الدجاج وتزوير التواريخ مع توضيب لصالح سوبرماركات ومؤسسات شهيرة".

وأضاف: "هذه التصرفات تضر بالفاتورة الصحية وأرواح الناس، التي تزهق بسبب التعاطي اللاأخلاقي والذي يستوجب عقابا".

وتابع قائلاً: "لقد واكبت دائرة وزارة الصحة الجمارك وكذلك طبيب قضاء المتن، وكان واضحا تعاون الأجهزة في هذا الوقت العصيب، عديمي الضمير يتعاطون مع صحة الإنسان باستهتار وهذه الاكتشافات تحتم علينا العمل أكثر ونعد أننا سنتعاطى بكل حزم مع هذه الظاهرة لأن فيها خراب لصحة الإنسان وسلامة الوطن".

وأشار وزير الصحة إلى أنه ستتم متابعة الأماكن، التي توزع فيها هذه المنتجات من خلال الفواتير والمعلومات الموثقة.