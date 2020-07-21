وقال وزير الصحة خلال تفقده مستودعات الدجاج الفاسد، اليوم الثلاثاء: "يبدو واضحاً الارتكاب فيها من حيث نوعية الدجاج وتزوير التواريخ مع توضيب لصالح سوبرماركات ومؤسسات شهيرة".
وأضاف: "هذه التصرفات تضر بالفاتورة الصحية وأرواح الناس، التي تزهق بسبب التعاطي اللاأخلاقي والذي يستوجب عقابا".
وتابع قائلاً: "لقد واكبت دائرة وزارة الصحة الجمارك وكذلك طبيب قضاء المتن، وكان واضحا تعاون الأجهزة في هذا الوقت العصيب، عديمي الضمير يتعاطون مع صحة الإنسان باستهتار وهذه الاكتشافات تحتم علينا العمل أكثر ونعد أننا سنتعاطى بكل حزم مع هذه الظاهرة لأن فيها خراب لصحة الإنسان وسلامة الوطن".
وأشار وزير الصحة إلى أنه ستتم متابعة الأماكن، التي توزع فيها هذه المنتجات من خلال الفواتير والمعلومات الموثقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة غذائية... دجاج فاسد منذ 2016 في الأسواق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.