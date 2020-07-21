الجيش المصري يحبط هجوما إرهابيا في شمال سيناء

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، قالت القوات المسلحة، مساء الثلاثاء في بيان: إن هذه العملية تأتي "فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة".
وأضافت: "نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية ".
يتبع...
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