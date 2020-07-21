السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الثلاثاء، الذي أشار إلى أن القمة عقدت برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.

وحضر القمة أعضاء مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي وهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي أعراب خلال القمة، عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة"، مؤكدا "استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة".

وشدد الرئيس المصري على أن "الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وأضاف: "تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل".

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وشاركت مصر والسودان وإثيوبيا في القمة الأفريقية المصغرة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد انتهاء 11 يومًا من المباحثات الفنية والقانونية، دون التوصل إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة.

وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مستقبلا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.

وبينما تصر إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في أيلول/ سبتمبر، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولا، مع رفضهما أي إجراءات أحادية.

وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإنما توليد الكهرباء من السد.