وسط تخوف إسرائيلي من رد محتمل... "حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره في غارات الأمس بدمشق

وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحزب اللبناني نعى أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، بعد مقتله في الغارة الإسرائيلية على سوريا، مساء أمس.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت، مساء أمس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت، أمس الاثنين، شحنة أسلحة وصلت على متن رحلة من إيران في الأيام الأخيرة.

وأكدت القناة العبرية أن إسرائيل تتخوف من رد فعل لحزب الله اللبناني بعد إعلان مقتل عنصر له في سوريا.