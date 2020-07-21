"إثيوبيا لا عهد لها"... وزير مصري سابق يعلق على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

وأشار علام في تصريحات لفضائية "آر تي" إلى أن السد العالي سيعوض مصر عن النقص في المياه بعكس السودان، منوهًا إلى أن القاهرة لديها فريق تفاوض يتمتع بمهنية عالية تحت إشراف رئاسي وأن قراره هو الاستمرار في التفاوض رغم الموقف الإثيوبي.

وعن توقعاته لسير المفاوضات، قال: "ننتظر بيان مصر حول الموضوع وبعدها لكل حادث حديث".

© AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية أن "رئيس الوزراء آبي أحمد أكد التزام أثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان".

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وأضاف أن

موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو مازال قيد الإنشاء.

وتابع البيان: "الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق كل الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي".

وأكد أن "أثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الأفريقي حتى الوصول إلى اتفاق".