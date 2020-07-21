اليمن.. "اعتصام المهرة" تهدد باستئناف احتجاجاتها ضد السعودية

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365



هددت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة شرقي اليمن، الثلاثاء، باستئناف احتجاجاتها ضد ما وصفته بـ"الاحتلال السعودي الإماراتي"، في حال تنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي فعالية جماهيرية السبت، بعاصمة المحافظة.



جاء ذلك في بيان للجنة التي تتزعم الاحتجاجات المناهضة للتواجد السعودي بالمهرة، نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، عقب انتهاء اجتماع عاجل لأعضائها.



وذكرت اللجنة أن "أدوات الاحتلال السعودي الإماراتي تسعى للتصعيد من خلال دعوت الانتقالي إلى ما أطلقوا عليه فعالية الزحف إلى الغيضة يوم السبت المقبل".



وأوضحت أن الفعالية تأتي لخلق فوضى والاستيلاء على مؤسسات الدولة الشرعية في المحافظة تكراراً لما حدث في سقطرى (سيطرة الانتقالي على سقطرى)، واستغلال غياب محافظ المهرة (محمد علي ياسر الذي استدعته السعودية الأحد الماضي للرياض) بنية مبيتة لتمرير فعالياتهم ومخططاتهم.



وقالت اللجنة، إنه "في حالة إصرار الاحتلال السعودي الإماراتي بالتصعيد المستمر، وإقامة فعاليته فإننا سنستأنف جميع أنشطتنا المختلفة وفعالياتنا الجماهيرية وفي مقدمتها استئناف الاعتصام المفتوح".



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وهددت أن الاعتصام المفتوح سيكون هذه المرة أمام بوابة مطار الغيضة (تتواجد قوات سعودية داخله)، وأماكن أخرى، محملة ما وصفته بـ"الاحتلال السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن أي نتائج أو احتكاكات تنتج عن ذلك".



ويأتي بيان لجنة الاعتصام بالتزامن مع اعتزام الانتقالي تنظيم فعالية جماهيرية السبت، للمطالبة بتطبيق الإدارة الذاتية بالمحافظة (الحكم الذاتي) التي أعلنها المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في 26 أبريل / نيسان الماضي.



ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية، إلى المهرة، بحجة تعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، وفق التحالف العربي الذي تقوده المملكة.



وإثر ذلك اندلعت احتجاجات بالمهرة ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة.



ولجنة اعتصام أبناء المهرة، حركة شعبية تنظم بين الحين والآخر مظاهرات ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بـ"الاحتلال".

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