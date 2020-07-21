بعد هجوم دمشق.. إسرائيل تتأهب لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني

زين خليل/الخليج 365

تتأهب إسرائيل لرد محتمل من قبل تنظيم "حزب الله" اللبناني بعد مقتل أحد عناصره في قصف بمحيط مطار دمشق الدولي مساء الإثنين، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، "تخشى إسرائيل من رد حزب الله، بعدما أعلن التنظيم مساء الثلاثاء مقتل أحد عناصره ويدعى علي كامل محسن في الهجوم المنسوب للطيران الإسرائيلي".

ومع إعلان "حزب الله"، بدأت إسرائيل في الاستعداد للرد، وفق المصدر ذاته.

وبحسب القناة استهدف الهجوم المنسوب لإسرائيل أسلحة متطورة تم نقلها جواً من إيران إلى مطار دمشق الدولي.

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وكان النظام السوري أعلن أنه تصدى مساء الإثنين، لهجوم صاروخي إسرائيلي قرب دمشق، أسفر عن إصابة 7 جنود.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل، بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت أغلبيتها".

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي إسرائيلي على ما ذكرته "سانا".

ومن حين إلى آخر، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.