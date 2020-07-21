كورونا.. 8 إصابات في تونس و7 بجيبوتي

تونس، جيبوتي/ الخليج 365

أعلنت تونس، الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات بكورونا، ورصدت جيبوتي 7 حالات.

وأفادت الصحة التونسية بتسجيل 8 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 4 حالات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1389؛ منها 50 وفاة، و1103 حالة تعاف.

Advertisements

وفي جيبوتي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 16 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5027؛ منها 56 وفاة، و4884 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الثلاثاء، 14 مليونا و966 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 615 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و986 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.