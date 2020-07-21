العمري ” يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة ملازم طيار

تلقى الملازم طيار عبدالله بن احمد بن زميم آل مرعي العمري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض برتبة ملازم طيار مع مرتبة الشرف

وعبر الملازم طيار” العمري ” عن سعادته بهذا التخرج والانضمام إلى قائمة زملائه البواسل في خدمة الدين ثم المليك والوطن ، مقدما شكره لكل من ساهم في مسيرته حتى حقق التفوق، واعدًا ببذل كافة الجهود لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

صحيفة الخليج الالكترونية من جانبها تتقدم بأجمل التهاني للملازم طيار ”عبدالله ” وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرته العملية خدمة للدين ثم المليك والوطن.