المغرب: 180 إصابة جديدة بكورونا و257 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 180 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 17742 حالة، وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل بلغ مليونا و29 ألف حالة تقريباً منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.
وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 4 حالات وفيات، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 280 حالة، كما تم تسجيل 257 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15389 حالة.
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