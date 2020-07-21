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شرطة مكة تضبط تشكيل عصابى لتورطه بسرقة معدات ثقيلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شرطة مكة بالمملكة ، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.

ووفقا لصحيفة مكة السعودية، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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