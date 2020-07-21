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شكرا لقرائتكم خبر عن «إذاعة القرآن الكريم» تطلق مسابقة «وليال عشر» على تويتر بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تطلق إذاعة القرآن الكريم، بدءاً من الغد، مسابقة قرآنية عن الحج بعنوان “وليال عشر”، بالتعاون مع “أوقاف الراجحي”، بمناسبة دخول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
وأوضحت إذاعة القرآن الكريم أن المسابقة ستأتي على شكل سؤال يومي لمتابعي حساب الإذاعة على موقع “تويتر” في تمام الساعة السادسة مساء كل يوم من 1 إلى 13 ذي الحجة.
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