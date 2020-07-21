شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورم من وجه مريض عمره 99 عاماً بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق متخصص من أطباء جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة، في إجراء عملية قسطرة أوعية تداخلية لمريض يبلغ من العمر 99 عاماً يعاني من تورم في الوجه.

وكان المريض قد حضر للمستشفى بسبب معاناته من تورم بالوجه والطرف العلوي الأيمن وفشل كلوي مزمن وبعد عمل أشعة بالصبغة تبين وجود انسداد كامل للوريد الأجوفي العلوي مما استدعى تحضيره لعملية الأوعية التداخلية بالقسطرة وأجريت له عملية توسعة الانسداد بالبالون التي استغرقت ساعة ونصف.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية الدكتور محمد بن عمر بافرج، أن العملية تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وخرج المريض بنفس اليوم مع اختفاء التورم بالوجه والطرف العلوي الأيمن.