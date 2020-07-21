شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صادمة.. مطعم يجهز مواد غذائية داخل دورات المياه في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير إحدى المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت إحدى المباني المغلقة المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة. وتم ضبط 32 كرتونة من لحوم الدجاج التالفة، و19 كجم من الخضروات الفاسدة، و200 كجم من الدقيق ولحوم حمراء متعفنة واشتملت المخالفات على ما يلي: Advertisements – بيئة مليئة بالحشرات والقوارض – تجهيز المواد الغذائية في دورات المياه – تفتقد للاشتراطات الصحية – عدم وجود شهادات صحية للعاملين

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