شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن تغطية سعر فرق تعريفة «البنزين 91» المعدلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن”، أنه قام بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 المعدلة مؤخرًا.

وأكد حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج، عبر “تويتر”، أن البرنامج قام بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 المعدلة مؤخرًا بعد المراجعة الدورية.

Advertisements

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن بأن حساب المواطن لم يقم بمواكبة ارتفاع أسعار البنزين التي تمت مؤخرًا.

تعديل أسعار البنزين

وكانت شركة أرامكو أعلنت في الأول من يوليو الحالي، أن بنزين 91 أصبح سعره 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 أصبح 1.18 ريال لكل لتر، 0.52 ديزل، 0.70 الكيروسين، 0.75 غاز البترول المسال.

يُشار إلى أنه تتم مراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.