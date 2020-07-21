«الصحة» توضح خطوات حجز «تطعيم الأطفال» عبر تطبيق «موعد» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الصحة، خطوات حجز موعد لتطعيم الأطفال بسرعة وسهولة، من خلال تطبيق موعد، بخطوات يسيرة للحفاظ على صحتهم. وأوضحت الصحة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، خطوات حجز موعد لتطعيم الطفل كالتالي: – أولا: الدخول على تطبيق موعد – ثانيا: النقر على الحملات – ثالثا: النقر على حملة تطعيمات الأطفال – رابعا: النقر على حجم موعد – خامسا: اختيار المركز الأقرب لك Advertisements – سادساً: اختيار اليوم والوقت – سابعا: كتابة السبب (لتطعيمات الأطفال) ثم النقر على حجز موعد، ثم حجز الموعد.

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