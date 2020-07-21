أردوغان: تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن القوات التركية ستبقى في سوريا إلى أن يتمكن شعبها من العيش في حرية وسلام.

وقال ”هم الآن يجرون انتخابات.. ما يسمى بانتخابات“ مشيرا إلى انتخابات برلمانية جرت يوم الأحد بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وأضاف في كلمة ألقاها في أنقرة ”إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان، سنبقى في هذا البلد“.