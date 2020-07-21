ألمانيا تطالب تركيا بوقف استفزازاتها في شرق المتوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد وزير الخارجية الألماني، الثلاثاء، من اليونان أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات، في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.

وقال الوزير هايكو ماس خلال زيارة لأثينا «بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا... يجب احترام القانون الدولي. لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكناً فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط».

وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيباً تركياً غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة «الوفاق» في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس رجب طيب اردوغان بتقويض الحريات والديمقراطية في تركيا.

وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الاسبوع الفائت حيث اجرى مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.