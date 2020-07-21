«موارد الشارقة» تطور مهارات 1042 موظفاً عن بُعد

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عززت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في الفترة المنصرمة للعمل عن بُعد كافة جهودها وطاقاتها في الاستثمار في العنصر البشري؛ حيث حرصت على تطويع ظروف المرحلة في خدمة أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفد الموارد البشرية بالمهارات والقدرات التي تسهم في تطوير وتنمية الثروة البشرية، ورفع مستويات الجودة والكفاءة لدى عناصرها.

فقامت بتنفيذ مختلف البرامج الإلكترونية التطويرية، والتأسيسية والدبلومات المهنية، والبرامج التأهيلية وكافة أنواع الورش والجلسات التثقيفية والتوعوية في مختلف الميادين؛ وأبرزها: تقييم الأداء الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي، وتقنية المعلومات؛ وذلك عبر بيئة إلكترونية تفاعلية، أتاحت استمرارية عملية التدريب والتأهيل، واستكمال تنفيذ خطط العام؛ وذلك على المستويين الداخلي لموظفي الدائرة، والخارجي المعني بموظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وشريحة الباحثين عن عمل المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

استفاد من برامج التطوير الوظيفي خلال فترة العمل عن بُعد ( 1042 ) موظفاً وموظفة من كافة المستويات الوظيفية العاملين بجهات ومؤسسات ودوائر الحكومة بمدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، بحضورهم ( 19 ) برنامجاً تدريبياً إلكترونياً.

وحول جهود دائرة الموارد البشرية في التدريب الإلكتروني، قال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة: إن الدائرة تعزز التوجه التنموي في الدولة، والرؤية المستقبلية التي ترتكز على العنصر البشري الكفء والمواكب للمتغيرات، منطلقة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ التي تؤكد أن الإنسان هو أصل التنمية، وأساس الاستثمار الصحيح المؤدي للتنمية الشاملة.