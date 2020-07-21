«سحاب للحلول الذكية» شريكاً تكنولوجياً لأكاديمية الشارقة للتعليم

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اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، شركة سحاب للحلول الذكية، شريكاً تكنولوجياً للبوابة الإلكترونية لأكاديمية الشارقة للتعليم، ولتطوير بنيتها التكنولوجية.

وتتولى شركة سحاب للحلول الذكية بموجب هذا الاعتماد، مسؤولية تنفيذ وتطوير البوابة الإلكترونية لأكاديمية الشارقة للتعليم، وتوفير الحلول الذكية المتطورة، والتوسع في عملية تطبيق تقنيات رائدة مثل: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتبسيط إمكانية تنفيذ مشاريع وبرامج الأكاديمية التي تدعم الإمكانات المهنية والتعليمية والمهارات من خلال استخدام التقنيات المبتكرة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن تحويل برامج الأكاديمية إلى برامج ودورات إلكترونية متاحة عبر بوابتها الإلكترونية يترجم إيمانها بأهمية العمل وفق أحدث النظم والتقنيات؛ للارتقاء بالنتائج المرجوة، وأشارت إلى أن شركة سحاب للحلول الذكية تؤدي دوراً محورياً في تطوير البوابة الإلكترونية وحلولها الذكية؛ لتحقيق أهداف الأكاديمية الرئيسية، وتعزيز مهارات الكوادر التعليمية.

وقالت الهاشمي: «نحن على ثقة بأن أكاديمية الشارقة للتعليم سيكون لها الدور المهم في المحافظة على ازدهار وتنافسية القطاع التعليمي في الإمارة، والارتقاء بمهارات القيادات والكوادر التعليمية».

بدوره، أوضح أمين الزرعوني المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية، أن شركة (سحاب) تمتلك خبرة واسعة في تقديم الحلول الذكية للعديد من المؤسسات الحكومية ومساعدتها في تطوير خدماتها وأعمالها وتعزيز قدرتها على الارتقاء بجودة حياة الجمهور، ما يجعلها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة والتقدم الذي تشهده الإمارة وليس مجرد مزود لخدمات الحلول الذكية، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات من خلال تقديم حلول وتطبيقات مبتكرة وخدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات في مختلف القطاعات.