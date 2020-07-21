روسيا تعلن جاهزية أول لقاحاتها ضد «كورونا».. والتسويق قريباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا جاهزية أول لقاح ضد فيروس كورونا طوره مختصون عسكريون، وعلماء من مركز «جيمالي» للبحوث. وقال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن روسيا قد تبدأ بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل تجاري في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وأضاف في مقابلة مع صحفية نشرت، الثلاثاء «لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس/ آب. وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا، وفي عدة دول في وقت واحد. ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم». وتابع دميترييف القول: «نتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في سبتمبر/ أيلول».

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا، (في حين تصل الحاجة إلى 40-50 مليون جرعة)، وإجمالياً مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة. وقال دميترييف، «إن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادراً على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولاً، وقبل كل شيء، سوف نغطي الطلب على اللقاح في روسيا».

ووفقاً لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات في عام 2021، «ما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعال».

وسجلت روسيا، الثلاثاء، 153 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 85 وفاة، الاثنين. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إنه تم رصد 5842 إصابة جديدة (مقابل 5940 إصابة الاثنين)، لتصبح حصيلة الضحايا الإجمالية 12580 حالة وفاة، وعدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 783228، مع بقاء 208364 حالة نشطة، حيث إن 24,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض، وتماثل 8782 مريضاً للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ، الثلاثاء، ليصل إلى 562384 شخصاً.

وسجلت العاصمة موسكو 602 إصابة، و17 وفاة خلال الاثنين، مقابل 578 و14 في الإحصائية السابقة، لترتفع حصيلة الحالات إلى 234725 إصابة و4331 وفاة. أما عدد المتعافين فبلغ 171771 مع تسجيل 853 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.