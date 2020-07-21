مصر… مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل "صفر" حالات كورونا

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول زايد: "لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير/ شباط الماضي، تسجل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر (صفر) حالات جديدة".
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وقال هيكل إن "وزيرة الصحة كشفت ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لسانت كاترين، اليوم الثلاثاء"، مضيفا: "لكنها طالبت بعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية".
ولفت هيكل إلى أن وزير السياحة خالد العناني، اعتبر أن خلو هاتين المحافظتين من كورونا مؤشرا إيجابيا لحركة السياحة الوافدة.
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