سوريا تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث... فيديو

وتلا رئيس اللجنة القاضي سامر زمريق خلال مؤتمر صحفي، أسماء الفائزين بالانتخابات قائلاً: إن "اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنهت فرز الأصوات ووافت اللجنة بالنتائج وتبين أن نسبة المشاركة بلغت 33.17%. وتنافس 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً فيما قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية، اثنان منها في حلب واثنان في ريف حلب ومركز واحد في دير الزور في اليوم التالي، وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل. وللتذكير فقد تم تمديد التصويت لمدة أربع ساعات في جميع المحافظات.

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