ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن رئيس المجلس، أعلن في بيان، عن ترحيبه وسعادته بالزيارة وأشاد بالعلاقات المصرية اليمنية وتطورها في مختلف المجالات، مؤكد دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، وتوثيق عرى التعاون الإعلامي بين البلدين وتقديم أوجه الدعم الإعلامي كافة للأشقاء في اليمن.
© AFP 2020 / Mohammed Huwais
وبحث الجانبان سبل التعاون الإعلامي في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات واتفاقيات لتدريب الإعلاميين اليمنيين في القاهرة وتبادل الزيارات وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية.
ودعا الجانبان إلى ضرورة الإسراع بخطط التعاون والتدريب بين الإعلاميين في البلدين، وأكد وزير الإعلام اليمني أنه يتبنى بنفسه هذه المشروعات، مبديا استعداده لزيارة القاهرة في وقت قريب لبلورة ما تم الاتفاق عليه والاتفاق على آلية تضمن استمرار التعاون بين الوسائل الإعلامية في البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر معمر الإرياني يزور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.