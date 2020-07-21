فيديو يظهر مقاومة الناشطة الألمانية "هيلا مويس" لخاطفيها في بغداد

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التسجيل المصور للحظة اختطاف المواطنة الألمانية، التي تقيم في العراق منذ 5 سنوات، على يد مسلحين مجهولين، حيث حاصروها بسيارتين أثناء مرورها بدراجتها الهوائية.

كما أظهر التسجيل مقاومة الناشطة الألمانية، التي وصفها أصدقائها العراقيون بـ"صديقة بغداد"، لخاطفيها الذي قاموا بإدخالها بالقوة إلى سيارة من نوع كيا، في الثامنة من مساء يوم أمس. وتمت الحادثة قرب مركز "تركيب" للفنون والثقافة، والذي تعمل فيه، ويقع في منطقة الكرادة بمحاذاة شارع أبو نؤاس، وسط العاصمة.

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وجرت عملية اختطاف الناشطة الألمانية المعروفة في المنطقة، أمام المارة الذين اكتفوا بالنظر والمرور.

وصرح الخبير الأمني والاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، لمراسلتنا في العراق، عن الجهة المنفذة لعملية الاختطاف والغاية منها، قائلا: ً "إن عمليات الخطف الإجرامية والإرهابية، التي تتم بهكذا صورة عادة يقوم بها ناس تمرسوا بالإرهاب والقتل والإجرام، لذلك هم لا يتركون خلفهم أدلة مادية بينة وواضحة".

وأضاف رغيف، هذا لا يعني أن الجهد الأمني والاستخباري، الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية هو ساك، بالعكس هناك جهود كبيرة تبذل في هذه الإثناء منذ لحظة اختطافها إلى ساعتنا هذه للتوصل إلى معرفة الجناة الذين قاموا بهذه الجريمة الإرهابية.