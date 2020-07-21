السيسي يعرب عن تمنياته بالشفاء لأمير الكويت 

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء: "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت". وتابع الرئيس المصري: "وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية". وأعلن الدیوان الأمیري الكويتي، الأحد الماضي، أن أمیر البلاد، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى عملیة جراحیة صباح الیوم نفسه.

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