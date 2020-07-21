الرئاسة الإيرانية: لدى دبلوماسيي إيران والسعودية الخبرة الكافية للخروج من الوضع الحالي

طهران - سبوتنيك. وقال واعظي، على هامش المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء: "نريد أن تكون علاقاتنا مع جميع الجيران جيدة بما في ذلك المملكة العربية السعودية".

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY

وأضاف "في أي وقت تكون فيه السعودية مستعدة، فإن لدى الدبلوماسيين الإيرانيين والسعوديين الخبرة اللازمة والكاملة لإخراج العلاقات بين طهران والرياض من الوضع الحالي".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال في تصريح له أثناء تواجده ببغداد يوم الأحد الماضي، أن الكرة الآن بملعب السعودية ولتحدّد موقفها تجاه إيران، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون والحوار مع جميع دول المنطقة.

وأشار إلى أن إيران تريد أن يكون الحوار في هذه الظروف بعيدا عن التدخل الأجنبي.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي زار طهران اليوم الثلاثاء، قد يلعب دور الوساطة بين إيران والسعودية.

والعلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه.

وتتهم الرياض إيران بدعم الحوثيين، الذين سيطروا على مناطق واسعة من اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري منذ عام 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.